Pastan keitinvettä hyödynnetään yleisesti pastakastikkeissa, mutta kokki ja ruokavaikuttaja Joonas Laurila vie tutun niksin vielä astetta pidemmälle.
Kokki ja ruokavaikuttaja Joonas Laurila vinkkasi syyskuussa Huomenta Suomessa, miten laadukkaan kuivapastan voi tunnistaa jo kaupassa.
Pastan valmistukseen Laurilalla on myös hieman yllättävä niksi: hän lisää pastan keitinveteen pienen määrän jauhoja.
– Kun vesi kiehuu kovaa, jauhot kypsyvät siellä, eli ei tarvitse miettiä, että ne olisivat raakoja millään tavalla. Saamme hieman enemmän tärkkelystä sinne, Laurila kertoi Huomenta Suomessa.
Jauhoja ei siis lisätä pastaveteen itse pastan kypsymisen vuoksi. Tarkoituksena on tehdä keitinvedestä tavallista tärkkelyspitoisempaa, jotta sitä voidaan hyödyntää kastikkeessa.
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Tärkkelys auttaa kastiketta tarttumaan pastaan
Pastan keitinvettä kannattaa muutenkin säästää hieman ennen kattilan tyhjentämistä. Pastasta irtoaa keitettäessä veteen tärkkelystä, ja tärkkelyspitoista vettä kannattaa lisätä pastakastikkeeseen.
Laurila käyttää keitinvettä apuna kastikkeen emulgoinnissa. Käytännössä tavoitteena on saada kastikkeen neste ja rasva yhdistymään niin, että lopputulos tarttuu kunnolla pastan pintaan.
– Perusajatus on se, että kun olet syönyt, niin lautaselle ei jäisi juuri mitään, vaan kastike olisi kulkeutunut sen pastan mukana, Laurila kuvaili.
Jauhoilla terästettyä keitinvettä ei tarvitse lorauttaa kastikkeeseen suurta määrää kerralla. Laurila arvioi sopivaa määrää kastikkeen koostumuksen perusteella.
– Pyrimme siihen, että kastike ei olisi hirveän vetistä.
Huomenta Suomessa Laurila valmisti itse tehtyä cavatelli-pastaa yksinkertaisen tomaatti-voikastikkeen kanssa.
Miten jauhokikka toimii käytännössä? Katso Joonas Laurilan pastavinkit jutun yllä olevalta videolta!