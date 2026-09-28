Kehä 3:lla tapahtunut liikenneonnettomuus hidastaa liikennettä Espoossa.
Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo, että Kehä 3:lla Espoossa on tapahtunut liikenneonnettomuus.
Poliisi sai tiedon onnettomuudesta hieman ennen kello kahdeksaa aamulla,
– Alustavien tietojen mukaan onnettomuudessa oli osallisena useampi ajoneuvo. Vain yksi kaista on tällä hetkellä auki Lommilan kohdalta kohti itää, poliisi kertoo.
Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa oli kyse kuuden auton ja yhden rekan ketjukolarista.
Neljä henkilöä on kuljetettu jatkohoitoon.
Fintrafficin mukaan liikenne on palautumassa normaaliksi.