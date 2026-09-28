Työn ja hyvinvoinnin tutkimuslaitos Laboren tuoreen analyysin mukaan ostovoiman kehitys eriytyy Suomessa voimakkaasti.
Suomalaisten ostovoiman kehitys osoittaa nyt vastakkaisiin suuntiin. Laboren julkaisemassa analyysissä korostuu ostovoiman hyvin epätasainen elpyminen.
Analyysin mukaan ostovoiman kasvu ei ole kohdistunut pienituloisimpiin ryhmiin.
Päinvastoin, viime vuoteen verrattuna ostovoima heikkeni kolmessa pienituloisimmassa tulokymmenyksessä.
Alimmassa tulokymmenyksessä ostovoima heikkeni 3,5 prosenttia. Samaan aikaan ylimmän tulokymmenyksen ostovoima kasvoi 2,2 prosenttia.
Kolmen vuoden aikajänteellä kehityssuunta on vielä radikaalimpi.
– 2023–2026 alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee 5,4 prosenttia ja toiseksi alimman 2,2 prosenttia, analyysissä todetaan.
Tulonjakotilastossa tulokymmenykset muodostetaan kotitalouden tai asuntokunnan kulutusyksikköä kohti lasketuista tuloista siten, että jokaiseen kymmenykseen tulee sama määrä henkilöitä.
Ääripäiden ero 16 prosenttia
Muissa tulokymmenyksissä ostovoima on vahvistunut, ja suurituloisimpien kohdalla suurestikin. Kontrasti suuri- ja pienituloisimpien kohdalla on voimakas.
– Ylimmässä tulokymmenyksessä kasvu on 10,8 prosenttia, joten ylimmän ja alimman tulokymmenyksen välinen kehitysero on yli 16 prosenttiyksikköä.
Syyskuussa julkaistussa hallituksen vuoden