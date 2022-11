Kolmen lapsen äiti hehkuttaa seksielämää parantavaa taktiikkaa: "Yleisempää kuin luullaan"

– Meidän [rakastelumme] on oikeastaan parempaa, koska saamme molemmat nukuttua paremmin ja se saa meidät paremmalle tuulelle, Terri-Ann kertoi New York Postille .

Vaimo kertoo myös, että pariskunta on unieron jälkeen keksinyt myös hauskempia tapoja intiimioleskelulle. Läheisyystankkauksen jälkeen kumpikin vain menee omiin sänkyihinsä nukkumaan. Terri-Ann huomauttaa kuitenkin, että pari nukkuu samassa sängyssä aina viikonloppuisin.

"Moni on eri mieltä"

Kotiäiti asuu perheensä kanssa Kanadan Ontariossa talossa, jossa on kuusi makuuhuonetta. Somehitiksi muodostuneella videolla Terri-Ann selitti aviomiehensä kanssa tekemänsä ratkaisun sopivan heille.

– Tiedän, että moni on eri mieltä tästä, mutta en välitä, Terri-Ann julisti videollaan tanssien samalla.

– Aviomieheni ja minä emme nuku samassa sängyssä (viikolla), ja se on tehnyt intiimistä suhteestamme paremman.

– Eri huoneissa nukkuminen ei pilaa avioliittoa ja on yleisempää kuin luullaan, nainen vakuuttaa.

"Avioliittosi ei tule kestämään"

Videota on katsottu liki puoli miljoonaa kertaa, ja kommentoijat ovat olleet niin puolesta kuin vastaankin.

– Voi luoja, en voi sietää aviomieheni kanssa nukkumista, hah. Hän on palomies ja huonoin nukkuja! Kyse ei ole vanhentuneista avioliitto"säännöistä", kyse on unesta, puolusti eräs.

Terri-Ann vastasi kommenttiin kertomalla, että heidän kotonaan alun perin lastenhoitajalle tehty huone on muuttunut aviomiehen huoneeksi.

Pariskunnan kokeilu on jatkunut jo viisi vuotta. Tapa sai alkunsa kevyesti nukkuvan Terri-Annin kasvavasta ärsytyksestä aviomiehen kuorsausta kohtaan. Lisäksi aviomiehen kello herätti tämän aina neljältä aamulla, mikä sekin ärsytti vauvankin vuoksi heräilevää vaimoa.

Tätä mieltä ovat asiantuntijat

Myös asiantuntijat uskovat unieron voivan parantaa läheisyyttä parisuhteessa. Aiemmin esimerkiksi brittilääkäri Karan Raj on kannustanut eri huoneissa nukkumiseen.

New York Postin haastattelema seksi- ja parisuhdeasiantuntija Viviana Coles on samoilla linjoilla. Colesin mukaan eri sängyissä tai jopa eri huoneissa nukkuminen sen vuoksi, että unen laatu paranisi ja sen määrä lisääntyisi, on mahtava tapa parantaa seksielämää, sillä se tekee hyvää fyysiselle terveydelle.