Katosiko intohimo suhteestanne? Nämä asiat voit itse tehdä palauttaaksesi läheisyyden välillenne

Katosiko intohimo parisuhteesta? Elämäntaidon valmentaja ja Let It Be Easy -elämäntaito-oppaan kirjoittanut Susie Moore kirjoittaa News.com.au-sivuston artikkelissaan törmäävänsä aiheeseen usein. Mooren mukaan intohimon katoaminen voi tapahtua missä tahansa vaiheessa parisuhdetta, mutta se ei automaattisesti ole syy paniikkiin.