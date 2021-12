Asiantuntija tyrmää huonot tekosyyt makuuhuoneessa – "Tekee kamalia, kamalia asioita seksielämälle"

Kiire

"En ehdi nyt", "minulla on kiireitä". Oletko koskaan turvautunut tähän tekosyyhyn tai oletko kenties kuullut sen kumppaniltasi?

Coxin mukaan ajanpuute on yksi turhauttavimmista seksielämän tappajista. Silti suurimmalla osalla aikuisista on aikaa tuijotella televisiota tai suoratoistopalveluita tuntikausia viikoittain. Lisää tähän vielä aika, joka kuluu sosiaalisen median selailuun, ja ymmärrät, miksi seksiasiantuntija lyttää tämän syyn täydeksi potaskaksi.

– Elämme kiireistä elämää, ja jos sinulla on kolme alle kolmevuotiasta lasta ja teet töitä, tunnustan täysin, että seksin pitäisi olla taka-alalla jonkun aikaa. Mutta suurimmalle osalle ihmisistä kymmenen tai kahdenkymmenen minuutin löytäminen kerran tai kahdesti viikossa ei ole liian suuri homma, asiantuntija toteaa.

– Seksille on aikaa, koska seksin ei tarvitse kestää kauaa. Olen onnistunut mahtavasti saadessani pariskuntia sitoutumaan yhteen tai kahteen viiden minuutin seksisessioon viikossa, Cox hehkuttaa.

Väsymys

"Olen liian väsynyt." Moni on varmaan turvautunut tähän lauseeseen seksistä kieltäytyessään. Cox huomauttaa, että tämäkin on täysin ymmärrettävä syy kieltäytyä seksistä elämänvaiheessa, jossa teet paljon töitä ja vastuullasi on paljon muitakin arjen asioita.