Voisitko itse toimia näin parisuhteessa? Angelinan nukkumispaljastus pöyristytti somessa – "Toivottavasti saatte tarvitsemaanne apua"

Suurimmalla osalla pariskuntia on varmastikin oma valittu puolensa sängystä, mutta eräs kalifornialaispari ei näe tarvetta puolien valitsemiseen, kertoo muun muassa People .

– Siitä ei koskaan keskustella, me vain valitsemme satunnaisesti puolen, jolla nukumme.

Murphy myöntää, että aina kun hän ja hänen aviomiehenseä, Skyler , kertovat tavastaan muille, he saavat kummastunutta palautetta.

– Aina kun tämä tulee esiin keskustelussa, ihmiset käyttäytyvät kuin se olisi hulluin juttu, jonka he ovat ikinä kuulleet.

Murphy sanoo, ettei tiedä, mikseivät he aviomiehensä kanssa ole valinneet sängystä omaa puoltaan, mutta toivoo TikTok-videonsa myötä kuulevansa, kuinka erikoinen tapa oikesti on.

"Mitä ihmeen sarjamurhaajan käytöstä tämä on?"

Ja palautetta Murphy myös sai. Moni ei voinut uskoa, ettei pariskunnalla ole omaa puoltaan valittuna sängystä. Murphyn videota on katsottu jo 1,2 miljoonaa kertaa, ja sitä on kommentoitu yli 9 000 kertaa. Murphyn ABC Newsille antaman arvion mukaa alle prosentti kommentoijista hyväksyi pariskunnan nukkumisjärjestelyt.

– Mitä ihmeen sarjamurhaajan käytöstä tämä on? Jopa kun olin sinkku omalla sängylläni, minulla oli oma puoleni, kommentoi eräs ihmettelijä.

– Olen sinkku, ja minulla on oma puoleni sängystä, totesi toinenkin.

– Tämä on hulluin juttu, jonka olen kuullut, julisti kolmas.

– Olen jopa enemmän yllättynyt siitä, että löysitte toisenne, ja tämä on teille kummallekin ok, kommentoi yksi.

Moni myös huomautti, että omalla puolella on myös oma yöpöytä, jossa on omat tavarat. Murphy kertoikin toisella videollaan, miten on asian laita heillä.