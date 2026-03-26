Kansainvälinen olympiakomitea KOK ottaa käyttöön sukupuolen määrittämiseen tarkoitetut geenitestit vuonna 2028 järjestettävistä Los Angelesin kesäolympialaisista alkaen.
– Osallistumisoikeus naisten sarjoihin olympialaisissa ja muissa KOK:n järjestämissä kilpailuissa sekä yksilö- että joukkuelajeissa rajoitetaan nyt biologisiin naisiin. Se määritellään kerran tehtävän SRY-geeniseulonnan perusteella, KOK ilmoitti torstaina lausunnossaan.
SRY-seulonta tehdään sylkitestillä tai poski- tai verinäytteellä. Sukupuolitestejä käytettiin edellisen kerran vuoden 1996 kesäolympialaisissa Atlantassa.
Pariisin vuoden 2024 kesäkisoissa suureksi puheenaiheeksi nousivat nyrkkeilijät Imane Khelif ja Lin Yu-ting, jotka voittivat olympiakullat, vaikka heidät oli edellisvuonna suljettu MM-kisoissa naisten sarjasta sukupuolitestin seurauksena.