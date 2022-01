Käytätkö melatoniinia väärin? Lääkäri paljastaa kolme yleistä mokaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tilastojen mukaan suomalaiset käyttivät vuonna 2020 kymmenen kertaa enemmän melatoniinia kuin vuonna 2014 – yli 145 000 annosta päivässä. Todellisuudessa luku on tätäkin suurempi, sillä suurin osa ostaa melatoniininsa ilman reseptiä.

Reseptillä ihminen saa vahvempaa, 2 milligrammaa melatoniinia sisältävää valmistetta. Käsikaupassa myytävät ravintolisiksi luokitellut tuotteet saavat sisältää hormonia korkeintaan 1,9 milligrammaa. Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut unilääkäri Henri Tuomilehto sanoo, että reseptitavara on myös ravintolisiä tarkemmin tutkittua.

Melatoniini ei ole ihmepilleri

THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen kertoi MTV Uutisille aiemmin , että tutkimuksissa melatoniinin on havaittu terveillä henkilöillä nopeuttavan nukahtamista noin 5 minuutilla. Ihmiset ovat kuitenkin yksilöitä: toiset kokevat selkeitä suotuisia vaikutuksia, toiset eivät mitään. Ennen melatoniinin kokeilua ei voi tietää, kumpaan ryhmään kuuluu.

– Uni on bisnestä ja sillä myydään kaikennäköistä.

Varsinaisia pitkäaikaisia unihäiriöitä ei enää melatoniinilla korjata. Jos itsehoito ei auta ongelmiin, kannattaa asiaa lähteä selvittämään asiantuntijan vastaanotolle. Päiväaikaisen väsymyksen syyksi voi esimerkiksi paljastua yli miljoonan suomalaisen sairastama uniapnea , johon on ihan oma hoitonsa.

Yleiset virheet melatoniinin käytössä

Tuomilehdon mukaan yleinen virhe on ottaa melatoniini liian myöhään. Oikea aika on tunti tai pari ennen aiottua nukkumaanmenoa, jolloin melatoniini toimii tehtävässään parhaiten. Jos melatoniinin ottaa liian myöhään, voi sen vaikutus olla päinvastainen ja seuraavana iltana ihmisellä on vaikeuksia nukahtaa.