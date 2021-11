Päivisin väsyttää, mutta iltaisin ei nukuta? Lääkäri kertoo korjaussetin piinaavaan ongelmaan

– Osalla tuntuu, että kello on jatkuvasti sekaisin, kun koko ajan nukuttaa. Sitten nukutaan enemmän päiväunia, jolloin yöuni jää vielä pätkäisemmäksi ja sitä iltaunta ei sieltä saada, sanoo unilääketieteen erityispätevyyttä suorittava lääkäri Eeva Löfgren Terveystalosta.

Naisilla kaamosunettomuus ja uniongelmat ylipäätään ovat yleisempiä kuin miehillä. Osittain syy piilee naishormoni estrogeenissä, osin lajikehityksessä. Naiset ovat aina ottaneet paljon vastuuta lasten hoidosta, minkä vuoksi heistä on tullut lähtökohtaisesti herkkäunisempiä, Löfgren sanoo.

Oireilu johtuu vähäisestä valon määrästä

Kaamosunettomuus on samankaltainen ilmiö kuin kaamosrasitus- tai masennus. Merkittävin syy oireilulle on unirytmin häiriintyminen, joka puolestaan johtuu vähäisestä valon määrästä.

Jokaisella ihmisellä on sisäinen keskuskello eli elimistön vuorokausirytmiä, myös uni-valverytmiä, säätelevä hermosolujen joukko. Ulkoinen valo tahdistaa sisäistä rytmiä, kun taas pimeys aiheuttaa "rytmihäiriöitä".

Pimeimpään vuodenaikaan luonnonvalolle altistuminen on hyvin vähäistä tai olematonta. Valoisat tunnit vierähtävät helposti työskennellessä tai opiskellessa. Kun virkistävät säteet puuttuvat, koko päivä menee puolivaloilla.

Käytöksellään vaikutusta voi pahentaa entisestään. Mikäli päiväsaikaan on kovin flegmaattinen tai päätyy ottamaan päiväunia, ei unipainetta pääse kertymään ja yö menee jälleen lakanoissa tuskaisena pyöriessä.

Kierre on valmis.

Helpota kaamosunettomuutta ja muuta oireilua

Onneksi kaamosunettomuutta ja muuta kaamosoireilua voi helpottaa omatoimisesti. Ensimmäinen keino on lisätä päivään valon määrää.

Ruokatauko on hyvä hetki myös raskaammalle liikunnalle. Unirytmin kannalta kannattavia vaihtoehtoja ovat myös aamu- tai iltapäivätreenit. Liian myöhään liikkuminen sen sijaan vie yöunet. Kuntosalin tai jääkiekon sijaan iltaan sopii kevyempi urheilumuoto, esimerkiksi rauhoittava jooga tai venyttely.

Jatkuva kiirekulttuuri on myrkkyä unelle. Päivän mittaan pidetyt pienet tauot uurastamisessa auttavat viemään ajatuksia pois kiireestä ja lopputulos näkyy myös unessa. Etenkin iltojen rauhoittaminen touhuamiselta on tärkeää, jotta mieli on levollinen nukkumaan mennessä.