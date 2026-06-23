Suomalaisautoilijat syyllistyvät tuoreiden tilastojen perusteella samaan pysäköintivirheeseen päivittäin.
Autoilijoilla iskee yksityisen pysäköinninvalvontafirman ParkkiPaten tuoreen datan perusteella pysäköinnin jälkeen kiire tai ajatukset karkaavat seuraavaan askareeseen, koska niin moni unohtaa autosta nousemisen yhteydessä asettaa parkkikiekon.
ParkkiPaten tiedotteen mukaan autoilijoiden yleisin pysäköimiseen liittyvä virhe on arkisin pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen. Se on syynä joka neljännessä valvontamaksussa.
Toiseksi yleisin arkipäivien rike on parkkipaikan luvaton käyttö.
Viikonloppuisin kakkossijalle nousee pysäköintimaksun maksamatta jättäminen, kun autoilijat suuntaavat kaupungille, tapahtumiin ja kauppakeskuksiin.
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Syksy pysäköinnin synkin sesonki
Pysäköintivirheitä tehdään ParkkiPaten tilastojen mukaan selvästi enemmän syksyisin kuin muina vuodenaikoina.
Syys-, loka- ja marraskuussa ParkkiPaten valvojat kirjoittavat reilun neljäsosan (noin 28 %) valvontamaksuista.
Viikonpäivistä pysäköintivirheitä tehdään eniten perjantaisin.