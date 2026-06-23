Ilman opiskelupaikkaa jäänyt Otto nousi kaupan kassalta johtajaksi – "Olin vähän eksyksissä"

Nuorimpien tuntipalkka 8–10 euroa

Niin ikään kaupan alalla tyypillisissä kesätyöntekijöiden tehtävissä vähimmäistuntipalkka on 8,45–9,33 euroa ja 1. vuoden työntekijän vähimmäistuntipalkka on 10,26–11,33 euroa. Palkkaan vaikuttavat työtehtävien ja työkokemuksen lisäksi sijainti, ja sitä voivat korottaa ilta- ja viikonlopputyöstä maksettavat työaikalisät.