Duunitorin kyselyn mukaan kesätyönhakijat odottavat korkeampaa palkkaa kuin työllistävien alojen vähimmäispalkat ovat.
Työnhakukone ja rekrytointimedia Duunitorin tekemä kysely paljastaa kesätyönhakijoiden mielestä reilun palkan.
Kyselystä käy ilmi, että kesätyönhakijoiden mielestä reilu palkka kesätyöstä on keskimäärin 13 euroa tunnissa ja 1 882 euroa kuukaudessa.
Alle 18-vuotiaiden vastaajien mielestä reilu palkka on keskimäärin 12 euroa tunnissa ja 1 522 euroa kuukaudessa.
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Kyselyn mukaan toiveet ovat korkeammat kuin työllistävien alojen vähimmäispalkat.
Palkka on noussut tärkeimmäksi syyksi kesätöille. Odotukset kasvavat iän myötä, ja korkeammin koulutetut odottavat parempaa palkkaa kuin vähemmän koulutetut.
Korkeakoulusta valmistuneet kesätyönhakijat odottavat saavansa palkkaa 16 euroa tunnilta ja 2 493 euroa kuukaudelta.
– Luvut ovat yllättävän korkeita. Voi olla, että kyselyn vastaajat arvioivat reilun palkkauksen yläkanttiin, vaikka todellisuudessa pienempikin palkka olisi heistä riittävä, sanoo Duunitorin Tutkitusti hyvä kesäduuni -ohjelmavastaava Lotta Viljamaa.