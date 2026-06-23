Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Iso-Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020.
Tänään tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52 prosenttia ja puolesta noin 48 prosenttia.
Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan, ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May.
Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika, ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021.