Jeffrey Epsteinin valttikortteja olivat ainakin raha ja verkostot, joihin kuului niin monarkkeja kuin presidenttejäkin.

Vuonna 2019 kuolleen yhdysvaltalaisen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin tapaus on järkyttänyt maailmaa jo monia vuosia.

Aiheesta sähköisen kirjan nimeltä Jeffrey Epstein – Päättymätön tarina (Lind & Co) kirjoittanut tietokirjailija ja toimittaja Tomi Lindblom vieraili Huomenta Suomessa kertomassa, mikä teki Epsteinistä miehen, jota kukaan ei pysäyttänyt.

– Hänhän oli hyvin näyttävä, komea, charmikas mies, luonnehtii Lindblom.

Tunsi kaikki

Epsteinillä oli riittävän paljon rahaa ja tukijoita.

– Hänhän tunsi maailmalla oikeastaan kaikki. Hänelle syntyi sellainen olo, että saan oikeastaan tehdä mitä vaan, en jää koskaan kiinni.

Epsteinin verkostoon kuului merkittäviä henkilöitä presidenteistä monarkkeihin ja vaikutusvaltaisiin talouspuolen ihmisiin.

Esimerkiksi Epsteinin naisystävä Ghislaine Maxwell oli mediamoguli Robert Maxwellin tytär. Robert Maxwell tunsi Britannian kuninkaalliset kuin omat taskunsa.

Lindblomin mukaan järjestelmä ikään kuin suosii toisiaan.

– Kun olet tietyssä porukassa, tietyssä hovissa, pitäisi vähintään syyllistyä johonkin johonkin henkirikokseen.

Miten Britannian pääministerin ero liittyy Epsteiniin? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

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