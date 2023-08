Kasvatatko to do -listaasi jatkuvasti hommia välttelemällä? Lykkäämisongelmaan apua "tomaattitekniikasta"

To do -lista työpöydällä kasvaa ja joukossa kummittelee "se yksi homma, joka pitäisi hoitaa", mutta jota olet vältellyt jostain syystä toistuvasti.

Älä huoli, toistuva prokrastinaatio aiheuttaa stressiä, mutta tavasta on mahdollista opetella irti tai ainakin oppia hyväksymään se.

Työelämän vaatimusten koventuessa prokrastinaation kanssa painiskeleminen on lisääntynyt

Viivyttely ja asioiden lykkääminen tulevaisuuteen eivät sinällään ole uusia ilmiöitä, mutta Prokrastinaatio - aloittamisen vaikeus ja miten se voitetaan –teoksen kirjoittaneen psykologi Minna Miaon havaintojen mukaan, paine prokrastinaation vähentämiseen on lisääntynyt arjen ja työelämän muutosten myötä.

– Tutkimusten perusteellakin tiedetään, että vaatimus oman ajan hallitsemisesta erityisesti työelämässä on kasvanut. Siksi ihmiset ovat lähteneet etsimään keinoja, joilla hallita aikaansa paremmin ja saada enemmän aikaiseksi, jotta pystyisivät täyttämään heitä koskevat vaatimukset.

– On aika surullinen juttu, että ympäristömme on muuttunut sellaiseksi, että minun on saatava vieläkin enemmän aikaiseksi, jotta tuntisin kelpaavani ja pärjäisin arjessani.