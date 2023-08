Turhista lääkärintodistuksista halutaan eroon – jopa satoja lääkärityövuosia palaa paperityöhön

Hallitusohjelman tavoitteena on vähentää ammattihenkilöstöltä vaadittavaa kirjallista työtä kuten erilaisten säädösperäisten lausuntojen ja todistusten määrää.

Tavoitteena on varmistaa sote-henkilöstön riittävyys ja lisätä työn tuottavuutta uudistamalla käytäntöjä.

Sosiaali- ja terveysministeriön karkean arvion mukaan lääkärivaje on Suomessa jo 900 henkilötyövuotta ja perusterveydenhuollossa 325. Turhien todistusten vähentämisella voitaisiin pienentää merkittävästi lääkärivajetta.

Sairauslomatodistuksen vuoksi lääkäriin?

Ärhäkän vatsataudin vuoksi voi joutua menemään lääkäriin, koska työpaikka vaatii todistuksen poissaolosta eikä hoitajan kirjoittama sairauslomatodistus kelpaa kaikille työantajille. Lapin hyvinvointialueella hoitajatodistusten sähköistäminen on moninkertaistanut hoitajatodistusten määrän, mikä on vähentänyt lääkäreiden työkuormaa.



– Ei ole järkevää siirtää näitä tarpeettomia todistuksia kenenkään kirjoitettavaksi. Lääkäreiden näkökulmasta voi ajatella, että joku muu hoitaa ne, jos ne ovat kertakaikkiaan tarpeettomia, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen.



Terveydenhuollon professorin mukaan turhista todistuksista, kuten esimerkiksi lyhyen sairasloman osalta, olisi mahdollista päästä eroon maksattamalla ne työantajilla.



– Jos työantaja vaatii todistuksen, niin työantajien pitäisi maksaa näistä todistuksista, koska he näitä edellyttävät. Maksullisuus tekisi julkisen terveydenhuollon näkyväksi, kun nyt terveydenhuoltoon voidaan töitä tai taakkoja sälyttää ilman, että pohditaan tuottavatko ne aidosti terveyshyötyä, toteaa professori Kristiina Patja Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta



Lääkäriliitto nostaa esiin turhana todistuksena esimerkiksi koulujen vaatimat lasten ruoka-aineiden allergiatodistukset tai säännöllisin välein uusittavat todistukset.