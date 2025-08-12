Joka toinen suomalainen stressaa töihin paluuta – yksi asia helpottaa

Lomaltapaluustressiä kokee jopa joka toinen suomalainen, selviää työeläkevakuutusyhtiö Elon kyselystä.

Elokuussa monen kesäloma on ohi ja paluu arkeen koittaa. Joka toinen suomalainen kokee lomaltapaluustressiä, selviää työeläkeyhtiö Elon kyselystä.

Kyselyn mukaan työkaverit helpottavat lomaltapaluuta merkittävästi. 67 prosenttia työikäisistä suomalaisista sanoo, että työkavereiden tapaaminen helpottaa sopeutumista arkeen loman jälkeen. Peräti 92 prosenttia suomalaisista arvioi, että hyvät suhteet työystävien kanssa parantavat työn sujuvuutta ja yhteistyön tekemistä.

Elon kyselyn mukaan lähes kolme neljästä suomalaista sanoo, että heillä on ainakin yksi työystävä. Tämä tarkoittaa kollegaa, jonka kanssa jutellaan muusta kuin työtehtävistä ja jonka kanssa on muodostunut erityisempi suhde.