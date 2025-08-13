Teresa on maailman ainoa nainen pokeriturnausmaailman huipulla – "En tiedä palaanko koskaan Suomeen"

Teresa Nousiainen on tiettävästi maailman ainoa naispuoleinen suurten pokeriturnausten johtaja. Hän päätyi kasino- ja pelialalle vähän vahingossa opiskeluaikoina tekemänsä työn johdattamana. Nyt pelikortit ja miljoonapotit täyttävät hänen työviikkonsa.

Opiskelujen ohella otettu työpaikka Raha-automaattiyhdistyksessä vei Teresa Nousiaisen, 54, mukanaan. Pankki- ja rahoitusalan opiskelut ovat olleet hyödyksi uralla, mutta käänne peli- ja kasinomaailmaan ei ollut suunniteltu.

– Kun valmistuin, Helsingin kasino aukesi, ja päädyin sinne töihin. Piti olla vain hetki siellä, mutta viihdyinkin kymmenen vuotta, Nousiainen kertoo.

Hän on kulkenut polun pelaajasta jakajaksi, jakajien kouluttajaksi ja lopulta aina turnausjohtajaksi asti.

Tällä hetkellä hän on tiettävästi maailman ainoa naispuoleinen suurten pokeriturnausten johtaja. Pokeriala on hyvin miesvaltainen; arviolta 90 prosenttia pelaajista on miehiä.

– Jälkikäteen olen kuullut, että isoisäni pelasi ja isänikin harrastuksenaan, että ehkä tämä on vähän verissä. Ja Suomessahan on ollut vahva sökökulttuuri (Suomen kansallispokeripeli, muunnelma viiden kortin avopokerista).

Itse rakennettu Kings of Tallinn -turnaus

Yksi suurimmista saavutuksista on Tallinnaan perustettu Kings of Tallinn -pokeriturnaus, joka on Nousiaisen itse rakentama. Se alkoi 140 pelaajan turnauksesta ja on yhdessätoista vuodessa kasvanut yli 10 000 pelaajan tapahtumaksi.

Sen jälkeen naista onkin viety; heinä-elokuun vaihteessa hän johti viikon kestävän Word Series of Poker -turnauksen Tallinnassa ja on ollut mukana lähes kaikissa maailman pokeritapahtumissa MM-kisoja lukuun ottamatta.

Nousiainen on myös palkittu hyvästä turnausjohtajuudesta European Poker Awardsilla, Estonian Poker Awardsilla ja elämäntyöstään pokerin parissa Finnish Poker Awardsilla.

Tältä näytti WSOPC Tallinn 2025 pokeriturnauksessa.ELENA KASK 2025

Ammattilaiset kehuvat

Pokeriturnauksissa jokainen tuntuu tuntevan Nousiaisen. Pelaajat pysähtyvät halaamaan ja vaihtamaan kuulumisia tämän tästä. Kesken haastattelun yhdestä huoneesta ilmestyy South Parkin hahmoksi pukeutunut pelaaja, joka saa Nousiaisen repeämään avoimeen nauruun.

– Tämä on parasta meidän pelaajissa, he keksivät aina jotain, millä ilahduttaa täällä muita.

Kun ihmisiltä kysyy arvioita siitä, mikä tekee Nousiaisesta niin kovan luun pokerimaailmassa, noudattavat vastaukset samaa rataa; luotettava, tekee jämptejä päätöksiä ja pitää turnausohjelman hallussa.

– Useat pokeriturnausjohtajat ovat keski-ikäisiä, ylimielisiä miehiä. Teresa on Suomi-koulutettu, ja me pokerinpelaajat olemme liberaaleja; ei meitä kiinnosta, onko johtaja mies vai nainen, kunhan hoitaa hommansa, sanoo pokeriammattilainen ja sijoittaja Aki Pyysing.

Samoilla linjoilla on toinen pokeripöydästä tavoitettu ammattilainen Juha Helppi.

– Teresa on erittäin arvostettu pokeriturnausjohtaja. Kaikki luottavat häneen ja hänen päätöksiinsä.

Patrik Antoniuksen houkuttelemana Monacoon

Nousiainen asuu tällä hetkellä puolisonsa kanssa Etelä-Ranskassa, Monacon kupeessa. Sinne hänet houkutteli aikanaan Suomen ehkä tunnetuin pokerinpelaaja Patrik Antonius. Nousiainen teki pari vuotta Antoniuksen kanssa töitä, mutta ihastui paikkaan ja jäi sinne asumaan.

– Saan tehdä töitä kotonani ja sitten matkustan turnauksiin paikan päälle.

Suomesta hän ikävöi luontoa, rauhaa ja kahta poikaansa. Toinen on jo aikuinen, mutta toinen teini-ikäinen, aktiivisesti jääkiekkoa pelaava nuori.

– Sain hänet juuri ennen tätä Tallinnan turnausta viikoksi luokseni, oli ihanaa viettää aikaa yhdessä.

Nousiainen uskoo pokerin olevan hänen loppuelämän ammattinsa. Hän on ylpeä siitä, että on saanut naisten asemaa pokerissa nostettua, ja hän tuo turnauksiinsa aina ripauksen vain naisille suunnattuja osioita.

– Olen joskus miettinyt, että mitä tekisin, jos en olisi pelialalla? Ehkä johtajaosaamistani, tätä kansainvälistä osaamista, voisi hyvin käyttää Suomessakin jossain tapahtumissa. En tiedä kyllä, palaanko koskaan enää Suomeen, hän miettii.