Lahteen 1,2 miljardin euron datakeskus – "Lahden mittakaavassa jättimäinen"

Yhtiö on mukana myös Kouvolan datakeskushankkeessa, jonka pääkäyttäjäksi on tulossa TikTok.
DayOne-yhtiö rakentaa 1,2 miljardin euron arvoisen datakeskuksen Lahden Kiveriöön, kertoo Lahden kaupunki tiedotteessaan.
Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen kuvailee investointia Lahden mittakaavassa jättimäiseksi.
DayOne hakee rakennuslupaa datakeskukselle lähiviikkoina. Keskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2027.
Tiedotteen mukaan Lahden kaupunki ja DayOne myös valmistelevat kumppanuutta koskevaa kasvusopimusta.
Tavoitteena on rakentaa ekosysteemiä datakeskuksen ympärille.
Lisäksi DayOne lahjoittaa LUT-korkeakouluille 2,5 miljoonaa euroa. Varoilla Lahteen perustetaan uusi fysiikan kandidaattiohjelma, tiedotteessa kerrotaan.
Noin sata uutta työpaikkaa
DayOne on globaali datakeskusten kehittäjä ja operaattori, jonka pääkonttori sijaitsee Singaporessa.
DayOne kertoo tiedotteessaan, että se on informoinut Lahden datakeskushankkeesta työ- ja elinkeinoministeriötä ja puolustusministeriötä.
Yhtiö on mukana myös Kouvolan datakeskushankkeessa, jossa keskuksen pääkäyttäjäksi on tulossa sosiaalisen median palvelu Tiktok.
DayOnen mukaan Lahden datakeskus loisi noin sata työpaikkaa ja lisäksi keskuksen rakentaminen työllistäisi tiiviimmässä vaiheessa tuhat rakennusalan työntekijää.