Tuhannet pohjoiskorealaiset raatavat orjatöissä Venäjällä karmeissa oloissa – nyt puhuvat työntekijät

Venäjä käyttää pohjoiskorealaisia työntekijöitä täyttämään työvoimapulaa, joka on pahentunut Ukrainan sodan seurauksena.
Tuhansia pohjoiskorealaisia aiotaan lähettää Venäjälle töihin orjuuden kaltaisiin olosuhteisiin. Asiasta kertoo brittiläinen yleisradioyhtiö BBC.
Työntekijöillä pyritään täyttämään valtavaa työvoimapulaa, jota Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on pahentanut.
Venäjän isot tappiot, taistelijoiden sitoutuminen sotaan sekä maasta paenneet ihmiset ovat saaneet Moskovan luottamaan yhä enemmän pohjoiskorealaisten apuun työvoimana. Tieto on peräisin Etelä-Korean tiedusteluviranomaisilta.
Tällaisissa oloissa työntekijät ovat
BBC kertoo haastatelleensa kuutta pohjoiskorealaista työntekijää, jotka ovat paenneet Venäjältä.
Mukana on myös hallituksen virkamiehiä, tutkijoita ja työntekijöiden pelastukseen osallistuvia henkilöitä. Nimet on muutettu heidän suojelemiseksi.
Henkilöt kertoivat yksityiskohtia myöten, kuinka miehet joutuvat työskentelemään kauheissa työoloissa.
Pohjois-Korean viranomaiset ovat tiukentaneet valvontaansa, jotta he voisivat estää työntekijöitä pakenemasta.
Jin-nimellä esiintyvä työntekijä kertoi BBC:lle laskeutuneensa Venäjän Kaukoitään, josta hänet saatettiin lentokentältä suoraan rakennustyömaalle.
Pohjois-Korean turvallisuusagentti käski häntä olemaan puhumatta kenellekään tai katsomatta mihinkään.
Kaikki haastatellut työntekijät kuvailivat työpäiviä rankoiksi. He joutuivat heräämään kello 6 aamulla ja heidän oli pakko rakentaa kerrostaloja aamukahteen saakka. Heillä on myös vain kaksi vapaapäivää vuodessa.
– Herääminen oli kauheaa, kun ymmärsin, että sama päivä toistuu uudestaan, kertoi toinen rakennusalan työntekijä ja Venäjältä paennut Tae.
Tae muistaa, kuinka hänen kätensä eivät avautuneet niiden jähmettyessä ja halvaantuessa edellisen päivän työstä.
– Jotkut lähtivät työpaikaltaan nukkumaan päivällä tai nukkuivat seisaaltaan, mutta esimiehet löysivät heidät ja hakkasivat heitä. Se tuntui siltä kuin olisimme kuolemassa, kertoi toinen työntekijä Chan.
Töitä pimeässä ja puutteellisissa suojavarusteissa
Eräs työntekijä kertoi, kuinka valot sammutetaan yöllä, minkä takia he työskentelevät pimeässä puutteellisilla turvavarusteilla.
Työntekijät ovat yötä päivää suljettuina rakennustyömaille, joissa he ovat Pohjois-Korean valtion turvallisuusviraston agenttien jatkuvan valvonnan alla.
He nukkuvat likaisissa ja hyönteisiä täynnä olevissa konteissa keskeneräisten kerrostalojen lattioilla, joissa oviaukot on peitetty pressuilla.
Nam-nimellä esiintyvä työntekijä putosi kerran neljän metrin korkeudesta, minkä takia hänen kasvonsa "murskaantui". Esihenkilöt eivät antaneet hänen lähteä sairaalaan.
Etelä-Korean tiedusteluviranomaisen mukaan viime vuonna yli 10 000 työntekijää lähetettiin Venäjälle. Tänä vuonna luvun odotetaan kasvavan yli 50 000 työntekijään.
Viranomainen lisää, että "kaikkialla Venäjällä" on nyt pohjoiskorealaisia työntekijöitä, joista suurin osa työskentelee suurissa rakennusprojekteissa.
Osa työskentelee myös vaatetehtaissa ja IT-keskuksissa, mikä rikkoo YK:n kieltoa käyttää pohjoiskorealaista työvoimaa.
Ulkomailla tehtävät rakennustyöt ovat erittäin haluttuja Pohjois-Koreassa, koska niistä saa parempaa palkkaa kuin kotimaassa. Useat ulkomaille töihin lähtevät toivovat pääsevänsä eroon köyhyydestä, jolloin he voisivat ostaa talon tai perustaa yrityksen palattuaan takaisin.
Toisaalta vain luotettavimmat miehet valitaan hyvin tiukasta seulonnasta, jonka jälkeen heidän on jätettävä perheensä taakseen.