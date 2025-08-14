Kuinka ura ja vanhemmuus yhdistetään? Yrittäjä Jenni: "Se oli ainoa tapa"

Yrittäjyyden ja perheen perustaminen samanaikaisesti vaatii suunnitelmallisuutta ja ennakoimista.

Tuoreessa yrittäjägallupissa selvitettiin, kuinka suomalaiset ovat onnistuneet yhdistämään perheen perustamisen, vanhemmuuden ja yrittäjyyden.

Selvisi, että yrittäjyys vaikuttaa ihmisten perheentekohaaveisiin.

– Olemme tietenkin samalla tavalla kuin moni muukin huolissamme siitä, että lapsia syntyy yhä vähemmän, kertoo Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten Huomenta Suomessa.

Hellsten muistuttaa, että lasten vähäisillä syntymillä on vaikutuksia väestön huoltosuhteeseen ja julkiseen talouteen.

– Lapsitoiveet ovat noin kaksi lasta, mutta toteuma on noin 1,25. Halusimme kysyä yrittäjiltä, että miten sen yrittäjäkunnassa toteutuu? Hellsten kertoo.

Neljä viidestä yrittäjästä vastasi yrittäjägallupissa, että yrittäjyys ei sinällään ole vaikuttanut heidän lapsitoivelukuunsa.

– Reilu 10 prosenttia ilmoitti, että sillä on ollut negatiivisia vaikutuksia, Hellsten kuitenkin kertoo.

Positiivista oli myös se, että neljä viidestä yrittäjästä ilmoitti, että heidän lapsitoivelukunsa oli toteutunut.

Yrittäjyydestä vapautta

Pesula-alalla toimiva yrittäjä Jenni Parpala on yksi esimerkki heistä, jotka ovat onnistuneet yhdistämään yrittäjyyden ja perheen perustamisen.

Jenni hyppäsi yrittäjän elämään aikoinaan pienen vauvan takia.

– Se oli ainoa tapa mahdollistaa sellainen vanhemmuus, kuinka halusin sen tehdä, Parpala kertoo.

Parpalan tapauksessa se tarkoitti, että hän halusi olla vanhempi, joka on läsnä lapsen elämässä niin jouluna kuin loma-aikoina vapaasti.

– Kahden nuorimmaisen kohdalla se on vaatinut paljon suunnittelua ja ennakointia, hän muistuttaa.

Hän kertoo, että hänen täytyi jo vuotta ennen lapsen syntymää aloittaa varautuminen siihen, miten yritystä kehitetään ja kuinka taloudellinen puoli hoidetaan hänen vanhempainvapaansa aikana.

Vaikeinta kaikessa on ollut taloudellinen epävarmuus ja sen sietäminen. Vapaus on kuitenkin epävarmuudenkin sietämisen arvoista.

– Minulla on vapaus valita, että voin esimerkiksi hakea lapset koulusta kello 13. Lasten ei tarvitse jäädä iltapäiväkerhoon. Ne ovat arvovalintoja, joista olen valmis vähän maksamaankin, Parpala kertoo.

Parpala kuitenkin huomauttaa, ettei Suomi ole tasa-arvoinen maa yrittäjävanhemmille.

– On siellä haasteita, kun lähdetään yhdistämään perhettä ja yrittäjyyttä, Parpala toteaa.

Hän muistuttaa, että jos lapsi sairastuu, yrittäjävanhempi ei saa korvausta, kun taas työntekijän lapsen sairastuessa palkka silti maksetaan.