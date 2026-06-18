Jokerit tekee viimeisestä Mestis-kaudestaan tuntuvan tappion. Puheenjohtaja Mikko Saarni avasi arvioituja talouslukuja seuran julkaisemalla videolla.
Saarnin vuosikatsauksessa käydään tunnin verran läpi useita Jokereihin liittyviä asioita, myös talouslukuja.
Saarnin mukaan päättyneellä Mestis-kaudella Jokereiden taustayhtiön Jokerit Helsinki Oy:n ja Ilmala Shops Oy:n liikevaihto oli noin 5,28 miljoonaa euroa. Vuosi sitten luku oli noin 5,15 miljoonaa, joten liikevaihto kasvoi aavistuksen.
Toistaiseksi viimeinen Mestis-kausi jää kuitenkin selvästi tappiolliseksi. Saarnin mukaan edustusjoukkue teki käytännössä nollatuloksen, mutta Jokerit ohjaa viime vuoden tapaan merkittävän rahan junioritoimintaan.
Puheenjohtajan mukaan seuran lopullinen tulos tulee siis olemaan juniorituen verran eli noin 550 000 euroa tappiollinen.
Vuosi sitten Jokerien operatiivinen tulos oli yli puoli miljoonaa euroa voitollinen, mutta voitosta valtaosa ohjattiin samaan tapaan junioritoiminnan tukemiseen. Lopulliseksi tulokseksi muotoutui tuolloin noin 50 000 euroa voittoa.
Saarnin mukaan hankalan talousvuoden keskeisimpinä syinä olivat Veikkaus-areenaan siirtymisestä syntyneet kulut ja marraskuussa varmistuneen Liiga-nousun aiheuttama urheilullisen kiinnostuksen väheneminen.
– Marraskuussa liigapäätös kun tuli, niin oli odotettavissa, että näin saattaa käydä. Mutta se oli niiden riskien rajoissa, jotka pystymme hanskaamaan, Saarni kommentoi videolla.
Kausikorttimyynti väheni kolmannella Mestis-kaudella noin 100 000 eurolla. Jokerit jäi edellisen kauden lipunmyynnistään noin 700 000 euroa.
– Siinä oli toki isona tekijänä myös puuttuneet karsintapelit. Nämä luvut olisi saatu kurottua selkeästi paremmaksi, jos olisi ainakin se kaksi karsintapeliä pelattu.
Areenaan siirtyminen puolestaan nosti Jokerien ottelutapahtumakuluja noin 400 000 euroa. Tappiosta huolimatta Jokerien taloudellinen asema on Saarnin mukaan vahva.