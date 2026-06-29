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Brasilian ja Japanin välisessä jalkapallon MM-kilpailujen ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelussa jatkoaika jo häämötti.

Vaihtomies Gabriel Martinelli painoi Brasilian voittomaalin, kun lisäaikaa oli toisella puoliajalla takana viisi minuuttia.

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Sairaudet ja taudit

18:56 Sairaudet ja taudit

Martinelli otti pallon rangaistusalueella vasemmalla jalalla haltuunsa, ja toisella kosketuksellaan, oikealla jalalla, hän ampui.