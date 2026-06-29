Vaihtomies Gabriel Martinelli painoi Brasilian voittomaalin, kun lisäaikaa oli toisella puoliajalla takana viisi minuuttia.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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Brasilian ja Japanin välisessä jalkapallon MM-kilpailujen ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelussa jatkoaika jo häämötti.
Toisen puoliajan lisäaikaa ehdittiin pelata useampi minuutti taiston ollessa 1–1.
Mutta kun lisäajan viides minuutti pyörähti tauluun, verkko heilui.