Poliisi tiedottaa kuolemaan johtaneesta mönkijäonnettomuudesta, joka tapahtui Eurajoella.
Maastossa tapahtuneessa onnettomuudessa menehtyi mönkijän kuljettajana toiminut 59-vuotias mies.
Ilmoitus Eurajoen metsässä tapahtuneesta mönkijäonnettomuudesta tuli tänään alkuillasta.
Alustavien tietojen mukaan mies oli ollut yksin liikkeellä mönkijällä, kun toistaiseksi tuntemattomasta syystä mönkijä oli kaatunut. Kuljettajana toiminut mies oli jäänyt mönkijän alle ja menehtynyt.
Poliisi on aloittanut onnettomuuden tutkinnan.