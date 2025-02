Somen 75 hard -haasteessa neuvotaan juomaan vettä 3,8 litraa päivässä – näistä syistä ei kannata

Instagramissa ja Tiktokissa kiertää 75 päivän "hyvinvointihaaste", jossa yhtenä tavoitteena on juoda päivittäin 3,8 litraa vettä. Mitä mieltä ovat terveyden asiantuntijat?

Lihavuuteen ja painonhallintaan erikoistunut, useita lihavia potilaita hoitanut lääkäri ja professori Kirsi Pietiläinen sanoo, että 75 hard -somehaasteen vesitavoite, 3,8 litraa päivässä, voi olla jopa terveydelle haitallinen.

– Terve elimistö yrittää saada juodun veden poistetuksi. Huonossa tapauksessa, jos kehon vedenkäsittely aineenvaihdunnassa on ongelmia, voi tällainen määrä vettä aiheuttaa haittoja.

– Liiallinen vedenjuominen voi silloin turvotukseen, nesteenkertymiseen ja jopa veren suolapitoisuuden laimenemiseen.

Pietiläinen korostaa, ettei 4 litran vesimäärän juomisesta ole mitään hyötyä.

– Tässä lienee taustalla samanlainen harhaluulo kuin ajatuksessa, että jos juo lasillisen vettä ennen ruokailua, se helpottaa painonhallintaa. Todellisuudessa vesi ei lisää kylläisyyttä.

Juonnin jälkeen vesi hulahtaa nopeasti vatsalaukusta eteenpäin. Veden juonti ei myöskään nosta kylläisyyshormonitasoja.

– Veden täyttävä vaikutus on siis äärimmäisen lyhytaikainen, Pietiläinen huomauttaa.

1,5 litraa vuorokaudessa riittää

– En ymmärrä, miksi vedenjuonnistakin pitäisi tehdä tavoitteellista. Siitä tulee taas vain yksi lisätehtävä ja ihmisillä on jo muutenkin tarpeeksi lisäsuoritettavaa arjessa koko ajan, sanoo liikuntaohjaaja ja hyvinvointianarkisti Anu Marin.

Hän kertoo, että ihminen tarvitsee juotavassa muodossa nestettä todellisuudessa vain 1–1,5 litraa vuorokaudessa.

– Ja se voi olla muutakin kuin vettä. Esimerkiksi rooibosteetä. Loput nesteestä tulee luonnostaan ruoan mukana. Liikunnan yhteydessä tai kuumalla ilmalla voi juoda enemmän vettä, jos siltä tuntuu.

Ulkoiset ohjeet sekoittavat kehon viestit

Veden juomisen tai päivän ruokailujen toteutus ulkoisten ohjeiden, esimerkiksi somehaasteiden tai laihdutusvalmennusten mukaan, katkaisee yhteyttä omaan kehoon, kertoo psykoterapeutti, psykologi ja syömisen psykologiasta kertovan Paino mielessä -teoksen kirjoittanut Taija Wilenius.

– Jos keho on terve ja hyvin toimiva, se on todella taitava viestittämään nälästä ja janosta. Hyvä kehotietoisuus ja kehon viestien kuunteleminen ovat todella tärkeitä syömisen säätelylle ja nesteen saamiselle.

– Janoviestit voivat häiriintyä, jos vettä juo asetetun tavoitteen, eikä kehon viestimän janosignaalin mukaan.

