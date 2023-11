Raju ENE-dieetti pudottaa kiloja viikossa – tämän takia sitä ei voi jatkaa kovin pitkään

– Viisi kertaa päivässä syön hyvin alhaisen kalorimäärän sisältäviä pussiruokia. Siihen oheen on proteiinia ja kasviksia, ja sillä tavalla jatketaan tavoitepainoon asti. Paino on lähtenyt aika nopeasti tippumaan, Hjort kuvaa puhelimessa.

Hän on menossa lihavuusleikkaukseen, ja on kertonut dieetin etenemisestä sosiaalisessa mediassa.

ENE-dieetillä paino voi pudota 1,5–2 kiloa viikossa

– Tavoitteena on, että keho menee paastoaineenvaihduntaan, jolloin paino putoaa tavallista nopeammin. Se voi pudota 1,5–2 kiloa viikossa. Painotavoitehan on hyvin yksilöllinen. Joillekin ENE on kuuden viikon mittainen, toiset tarvitsevat 12 viikkoa, Linjama kuvaa.

"Se, kun puntari menee alaspäin, motivoi"

ENE on kuuri, joka kestää yleensä 4–12 viikkoa. Sitä voidaan käyttää harkitusti, kun painoindeksi BMI on yli 30.

Miksei ENE-dieetillä voi laihduttaa pitkään?

– Lihavuusleikkaus tehdään tähystysleikkauksena ja ENE-dieetti pienentää sisäelinten ympärillä olevan rasvan määrää, jolloin leikkaus on teknisesti helpompi toteuttaa. Tulos ja turvallisuuskin paranevat, kun painoa on edeltävästi saanut pudotettua, Linjama kuvaa.

– Ei dieetin tarvitse olla ensimmäinen juttu ollenkaan. Minullakin on ollut asiakkaita, jotka ovat ensin hissukseen, maltillisesti pudottaneet painoa ja muuttaneet elintapojaan. ENE voi olla sitten jossain kohtaa käytössä, jos on vaikkapa uniapnea, selkä oirehtii, polvet eivät kestä tai verensokerit ovat tosi korkeat.

Miten ENE-dieetillä syödään?

Dieetti on hyvin kurinalainen: tietyt ruoka-ainemäärät on pakko täyttää joka päivä, jotta keho saa kaikkia ravintoaineita riittävästi.

– Tokihan ENE on hyvin erilaista kuin ihmisten arkiruokailu yleensä. Se on määräaikainen kuuri, joten siinä ei ole kauheasti joustavuutta, vaikka syötyjä kasviksia voikin vaihdella, Linjama kuvaa.

Tulevatko kilot ENE-dieetin jälkeen takaisin?

"Pysyvä painonhallinta on elämän mittainen juttu"

Lihavuusleikkausprosessissa ENE-jakso on yleensä juuri ennen leikkausta, jotta leikkaus on mahdollista toteuttaa. Kokonaisuudessaan lihavuusleikkaukseen valikoituminen on pitkä prosessi, jossa ENE on vain yksi osa.