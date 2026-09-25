Maxime Fortierin ja Matthew Caiton kokoonpanoon palaaminen ei pyyhkäise Jokerit-valmennuksen kovaa penkitystemppua pois pelaajien mielistä, arvioivat MTV Urheilun asiantuntijat Pekka Saravo ja Lasse Kukkonen.

Kärkihankinnat iskettiin vilttiketjuun tiistain Pelicans-ottelussa. Tomek Valtosen johtama joukkue voitti ottelun, ja Fortier ja Caito kirjoittelivat Veikkaus-areenan käytävällä nimikirjoituksia.

Tänään perjantaina kaksikko on takaisin rivistössä, kun Jokerit kohtaa Ilmassa TPS:n.

– Onhan tuo kova, että vedät vielä meet and greetin hallin käytävällä. He hoitivat sen ammattimaisesti. Nyt mitataan kyllä näitä pelaajia. Täytyy hattua nostaa, jos he pystyvät tulemaan takaisin niin, ettei minkäänlaisia arpia jää valmennussuhteeseen. Kova oli ratkaisu, ja henkilökohtaisesti sitä pikkuisen ihmettelin, Saravo pohtii Hockey Night Perjantain lähetyksessä.

Lasse Kukkonen on samaa mieltä, temppu oli kova, ja sellaisia joskus tarvitaan. Kukkonen tosin toteaa uskovansa, että Fortierin ja Jokerien yhteinen taival saattoi kokea todella rajun kolauksen.

– Kyllähän prosentit on nyt sen puolella, että esimerkiksi Fortier ei kauttaan tässä seurassa päätä.

Fortierilla on Jokerien kanssa sopimus myös ensi kaudesta. Hän ja Jokerien seurajohto ovat kumonneet kaikki siirtohuhut, muun muassa MTV Urheilun haastattelussa.

Kukkonen on sitä mieltä, että osapuolten välille jää väistämättä skismaa. Penkkikomennuksen tylyä luonnetta lisäsi, että Fortierin veli Gabriel pelasi Pelicansin riveissä. Veljestaisto jäi toteutumatta.

– Kyllä sinne todennäköisesti (särö) jää. Tuo on niin kova paikka pelaajalle tuolla statuksella, perhettä katsomassa, velipoika vastustajan puolella. Ei sitä ihan yhdellä kättelyllä kuitata ohi, Kukkonen linjaa.