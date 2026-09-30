Maajoukkueuransa lopettamisesta vasta ilmoittanut Juha-Matti Savolainen pyörsi päätöksensä nopeasti.

Futsalmaalivahti Juha-Matti Savolainen ilmoitti reilu vuosi sitten maajoukkueuransa päättämisestä. Nyt mies on kuitenkin jälleen takaisin riveissä, kun Suomi avaa MM-karsintaurakkansa Espanjan vieraana.

– Valmennus on ollut minuun yhteydessä, ja lopulta tulimme siihen tulokseen, että paluu maajoukkueeseen voisi olla molemmille osapuolille mielekäs ratkaisu, Savolainen kertoi Palloliiton tiedotteessa.

– Tiettyjen muutosten takia paluu oli nyt itselle mahdollinen, ja valmennuksella oli tarve kokeneelle maalivahdille. Tässähän pääsee uutena taas mukaan, kun kerkesi jo hetken aikaa olla pois. Nuoren pojan innolla lähden kuitenkin mukaan, oli rooli mikä tahansa, 35-vuotias pelaaja naurahti.

Suomen joukkue kokoontuu 12. lokakuuta ja leireilee ensin Portugalin Rio Maiorissa. Espanjaan maajoukkue suuntaa 18. lokakuuta ja MM-karsinta-avaus hallitsevaa Euroopan mestaria vastaan tahkotaan 20. lokakuuta Manzanares Arenalla.

Suomea luotsaa uusi mies: Freitas Pinto aloitti futsalmaajoukkueen päävalmentajana kesällä.

– Yhteisiä harjoituksia on ollut vasta muutamia, mikä tekee prosessista haastavamman. Suuri osa työstä on perustunut pelaajien seuraamiseen ja heidän kehityksensä tarkkailuun. Ensimmäinen leirimme oli kuitenkin erittäin positiivinen, ja työskentely-ympäristö oli erinomainen, luotsi sanoi.

Näin mennään

MM-karsintalohkoon kuuluvat myös Pohjois-Makedonia ja Montenegro.

Lohkovoittajat ja neljä parasta lohkokakkosta etenevät MM-karsinnoissa suoraan eliittikierrokselle. Loput kahdeksan lohkokakkosta mittelevät jatkoonpääsystä pudotuspeleissä.

Eliittikierroksella joukkueet jaetaan viiteen neljän joukkueen lohkoon. Niiden lohkovoittajat etenevät vuoden 2028 MM-lopputurnaukseen ja parhaille neljälle lohkokakkoselle järjestetään pudotuspelit pääsystä kisoihin.