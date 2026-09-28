Suomalaiset ruokaklassikot saavat tänä syksynä varsin erikoisia uusia muotoja. Maksalaatikkoon sekoitetaan nimittäin nyt salmiakkia, ja pääsiäisestä tuttu mämmi tekee loikan sekä halloweeniin että jouluun.
Maksalaatikko rusinoilla vai ilman? Pian suomalaiset pääsevät väittelemään vielä astetta erikoisemmasta yhdistelmästä.
Saarioinen tuo lokkuussa myyntiin rajoitetun erän salmiakkimaksalaatikkoa, jossa perinteisen maksalaatikon makeuteen yhdistetään salmiakin suolaisuutta ja kirpeyttä. Rusinatkin ovat erikoisversiossa edelleen mukana.
– Toivottavasti lopputulos herättää keskustelua, uteliaisuutta ja ennen kaikkea kokeilunhalua, Saarioisten markkinointijohtaja Noora Kaijanen kommentoi tiedotteessa.
Uutuus liittyy Saarioisten järjestämän maksalaatikkopäivän kymmenvuotisjuhlaan.
Lue myös: Kaupan makaroni- tai maksalaatikkoa ei kannata lämmittää mikrossa
Mämmiä halloweenina ja jouluna
Salmiakkimaksalaatikko ei suinkaan ole syksyn ainoa suomalaisia ruokaperinteitä ravisteleva uutuus.