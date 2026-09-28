Akin tunnustus järkyttää Salatut elämät -sarjassa.
Salatut elämät -sarjasta nähdään tällä viikolla Maikkarilla jo 5000. jakso. Maanantaina 28. syyskuuta telkkarissa nähdään jakso 4999, joka kantaa nimeä Isällissota.
Jaksossa myrsky saapuu Helsinkiin. Aki hyökkäsi Noelin kimppuun rappukäytävässä, ja Henrik sekä Alissa uskovat Noelin tekevän asiasta rikosilmoituksen.
Aki kertoo Noelin puhuneen Henrikistä pahaa, ja sai tällä hänet hermostumaan.
Salatut elämät -sarjassa Aki Nikkinen paljasti olevansa Henrik Ekholmin isä.
Alissaa hämmentää Akin käytös. Lopulta hän päättää kertoa totuuden Alissalle ja Henrikille.
– Henrik on mun poika, hän tunnustaa.
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