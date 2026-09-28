Valkoisen talon mukaan Yhdysvallat ei myy aseita Kiinalle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kysyi Kiinan presidentiltä Xi Jinpingiltä, haluaisiko tämä ostaa amerikkalaisia aseita.

Asiasta kertoi yhdysvaltalaismedia Fox Newsin haastattelussa Yhdysvaltain Kiinan-suurlähettiläs David Perdue. Kommenteista uutisoi myös muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times.

Trumpin kysymys on poikkeuksellinen, sillä Yhdysvallat ja Kiina eivät ole perinteisesti asekauppaa käyneet. Osapuolet pitävät toisiaan pahimpina kilpailijoinaan.

Tiedossa ei ole, mitä Xi Trumpin kysymykseen vastasi tai kuinka vakavissaan Trump oli.

Xi ja Trump Washingtonissa 25. syyskuuta.AFP / Lehtikuva

Valkoinen talo: Ei

Valkoisen talon mukaan Yhdysvalloilla ei ole suunnitelmia myydä aseita Kiinalle. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan aseiden myynti Kiinalle olisi laitonta.

Trump on toistaiseksi hyllyttänyt Yhdysvaltain 14 miljardin dollarin eli noin 12 miljardin euron asekaupat Taiwanille, jonka Kiina haluaa yhdistää itseensä.

Yhdysvaltain Kiinan-suurlähettilään mukaan Trump ja Xi puhuvat tuosta asekaupasta "joka kerta kun he tapaavat". Taiwanin asetoimitusten lykkäämistä on pidetty merkittävänä kädenojennuksena Kiinalle.

– Trump kertoi jo ennen toukokuista tapaamistaan Xin kanssa keskustelevansa kiinalaisten kanssa asemyynneistä Taiwaniin, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen MTV Uutisille.

– Se on hyvin poikkeuksellista. Eivät Yhdysvaltain presidentit ole yleensä ajatelleet, että tällaisesta keskustellaan Kiinan kanssa, hän sanoi.

Yhdysvaltain oma lainsäädäntö on vuodesta 1979 lähtien velvoittanut maata toimittamaan Taiwanille puolustuksellisia aseita.