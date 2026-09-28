Lauantaisen epäillyn tapon yrityksen uhrin tila on vakaa.

Naantalin kylpylän lauantaisessa ampumistapauksessa oli toistakymmentä todistaa, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Klaus.

Yksi ihminen haavoittui lauantai-iltana ampumisessa Naantalin kylpylässä, kun mies ampui kohti toista miestä.

Kyseessä oli poliisin mukaan "kahden henkilön välinen riita". Ampumisesta epäilty mies poistui kylpylän alueelta, mutta myöhemmin yöllä poliisi otti hänet kiinni.

Klaus kertoo MTV Uutisille, että mies ehti olla muutaman tunnin kadoksissa kunnes hänet otettiin kiinni Salosta yksityisasunnosta.

Mies on ollut Klausin mukaan poliisin kanssa aiemmin tekemisissä.

Klaus ei kommentoi tarkemmin epäillyn ja uhrin suhdetta, mutta kertoo, että he ovat jollain tavoin tunteneet toisensa.

Uhrin tila vakaa

Uhrin tila on poliisin tietojen mukaan vakaa.

– Pääepäilty on ollut kuulusteluissa yhteistyökykyinen kuulusteluissa, Klaus kertoo.

Tutkinnanjohtaja ei kuitenkaan kommentoi vielä sitä, miksi mies on päättänyt käyttää ampuma-asetta julkisella paikalla.

Myös useita todistajia on ehditty kuulemaan.

– Tietysti ollut hämmentävä ja järkyttävä tapahtuma.

Pääepäiltyä epäillään tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Kolmea muuta henkilöä epäillään rikoksentekijän suojelemisesta.

Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä ja poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan toisilleen entuudestaan tuttuja.