Suomalaistähtien edustama sveitsiläisseura Geneve-Servette juhlisti 2–0-voittoaan Biel-Biennestä näyttävällä tekoälyvideolla.
Sakari Manninen (2+0), Markus Granlund (0+1), Vili Saarijärvi (0+1) ja Jesse Puljujärvi (0+1) olivat isossa roolissa vieraiden voitossa.
Ottelun jälkeen Puljujärvi oli esillä myös seuransa sosiaalisen median tileillä. Tai tarkemmin esillä oli tekoälyversio suomalaishyökkääjästä.
Puljujärvi ja joukkueen maalivahti Stephane Charlin nimittäin tanssivat ja räppäävät Unc & Phew -duon Hotel Lobby -kappaleen tahtiin.
Kyseessä on sometrendi, jossa tekoälyn avulla henkilöitä laitetaan duon muodostamien rap-artistien Quavon ja Takeoffin tilalle.
– Voittofiilis, julkaisun yhteydessä todetaan.
Geneve-Servette on kerännyt kauden kuudesta ottelusta yhdeksän pistettä ja on sarjassa kolmantena. Puljujärvi on ollut joukkueen tehokkain, 6+3=9 kuuteen peliin.