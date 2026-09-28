Poliisin mukaan Niuvanniemestä karanneella Jani Väänäsellä täytyy olla apuri.

Poliisi jatkaa edelleen Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiosta karanneen Jani Väänäsen etsintöjä. Väänänen karkasi Niuvanniemestä 17. syyskuuta iltaulkoilun yhteydessä.

Viime viikolla Helsingin poliisi julkaisi Väänäsen kuvan ja nimen.

– Totta kai vihjeitä on tämän jälkeen tullut paljon, mutta mikään niistä ei ole johtanut eteenpäin. Paljon on tullut vääriä vihjeitä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille.

Poliisi pitää selvänä, että Väänäsellä on apunaan henkilö tai henkilöitä.

– Joku häntä tällä hetkellä majoittaa tai avustaa. Eihän kukaan yksin pysty vaeltelemaan tai pysymään piilossa ilman apua.

Lindholmin mukaan Väänäsellä oli apuri jo karkaamishetkellä Niuvanniemestä yli kaksi viikkoa sitten.

– Jonkin näköistä kuljetusapua hänellä on ollut. Tämä on meidän käsitys.

Väänäsen uskotaan oleskelevan pääkaupunkiseudulla tai Uudenmaan alueella.

Lindholm sanoo, että poliisi on tehnyt useita tarkastuksia eri kohteisiin tavoittaakseen Väänäsen.

– Mitä kauemmin aikaa kuluu, niin ei se piileskely ainakaan helpotu. Paras ratkaisu olisi, että hän ilmoittautuisi viranomaisille.

Töölön epäilty rappukäytäväampuja

Väänänen saattaa olla arvaamaton, eikä häntä tule lähestyä.