Taylor Swift ohitti tilaistoissa Beyoncén.
Laulaja Taylor Swift teki historiaa MTV Video Music Awards -gaalassa ja nousi palkintotilaston ykköseksi. Swift sai palkinnot ensimmäisestä omasta ohjaustyöstään sekä kappaleestaan The Fate of Ophelia, joka palkittiin vuoden musiikkivideona.
Ennen tämän vuoden gaalaa Swift oli ollut tasoissa Beyoncén kanssa, kun kummallakin oli 30 VMA-palkintoa.
Madonna oli illan palkituin artisti ja hän nappasi kaikkiaan viisi palkintoa. Hänet palkittiin muun muassa vuoden artistina.