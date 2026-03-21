Suomen Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä ovat edenneet maastohiihdon naisten maailmancupin pudotushiihtoihin Yhdysvaltojen Lake Placidissa.
Jasmi Joensuu oli aika-ajojen 12:s ja Jasmin Kähärä 18:s, mutta Suomen Johanna Matintalo jäi aika-ajojen 37:nneksi ja karsiutui vapaalla hiihtotavalla käydyssä kilpailussa.
Ruotsin Linn Svahn oli aika-ajojen nopein. Joensuu hävisi hänelle peräti 10,9 ja Kähärä 11,43 sekuntia. Uraansa lopetteleva Jessie Diggins oli kotiyleisönsä edessä aika-ajojen viidenneksi nopein.
Lauri Vuorinen pääsi ainoana suomalaisena jatkoon miesten aika-ajosta. Hän oli vasta 29:s. Emil Liekari oli 32:s ja Niko Anttola 65:s. Ranskan Lucas Chanavat oli nopein.
Juttua päivitetty miesten aika-ajon jälkeen kello 18.05.