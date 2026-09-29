Tekoa tutkitaan tällä hetkellä tappona.

Sisä-Suomen poliisi epäilee henkirikosta Pihtiputaalla Keski-Suomessa.

Poliisin mukaan henkirikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tekoa tutkitaan tällä hetkellä tappona.

Sekä uhri että epäilty ovat miehiä ja tunsivat toisensa, poliisi kertoo. Epäilty on otettu kiinni, ja hän on selvittänyt asiaa omalta osaltaan.

Poliisilla oli kuuden jälkeen sunnuntai-iltana yksilönsuojaan liittyvä tehtävä Pihtiputaan keskustan tuntumassa. Tehtävä liittyi poliisin mukaan epäillyn henkirikoksen tutkintaan.