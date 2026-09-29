Juuso Hahl debytoi tiistaina Jokereiden peräsimessä, kun joukkue isännöi HPK:ta jääkiekon SM-liigassa.
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Tomek Valtosen tilalle apuvalmentajan roolista noussut Hahl on tehnyt Jokereiden kokoonpanoon lukuisia muutoksia. Hyökkäysketjut ja pakkiparit ovat kaikki laitettu uuteen uskoon viime lauantain Kiekko-Espoo-tappiosta.
Edellisen ottelun huilannut Matt Caito palaa myös Jokerien puolustukseen. Kahdesta viime pelistä sivussa ollut kultakypärä Emil Kuusla on puolestaan tästäkin ottelusta sivussa.
Jokereiden tolppien välissä jatkaa uuden pätkäsopimuksen saanut konkarivahti Tomi Karhunen.
Jokereiden kokoonpano:
(suluissa kyseinen ketju edellisessä ottelussa)
Hyökkäysketjut:
Patrick Curry–Henri Nikkanen–Maxime Fortier
(Patrick Curry–Patrik Virta–Maxime Fortier)
Markus Hännikäinen–Patrik Virta–Eetu Tuulola
(Markus Hännikäinen–Henri Nikkanen–Antti Kalapudas)
Antti Kalapudas–Alexander Forslund–Aleksi Mustonen
(Alexander Forslund–Aleksi Mustonen–Jere Henriksson)
Bruno Kallio–Miro Nalli–Jere Henriksson
(Ramus Lahnaviik–Miro Nalli–Bruno Kallio)
Rasmus Lahnaviik(Eetu Tuulola)