Helena Ahti-Hallberg on päätynyt kahteen teoriaan sen suhteen, miksi yksi ilmiö toistuu TTK:ssa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tuntuu olevan yksi piirre, joka toistuu lähes vuosittain. Jo monena vuonna on nähty, että parketilla hurmaa keski-ikäinen tai sen ylittänyt miesoppilas, jonka tuomaripisteet jäävät viikko toisensa perään varsin maltillisiksi, mutta he hurmaavat yleisön ja pärjäävät sen myötä kisassa siitä huolimatta.

Tuomari Helena Ahti-Hallberg kertoi suoran lähetyksen jälkeen pohtineensa ja analysoineensa asiaa. Hän kertoi päätyneensä kahteen teoriavaihtoehtoon.

– Se toinen teoria on aika ikävä. Minusta tuntuu välillä, että ihmiset haluavat saada välillä jonkun hahmon, mille voi nauraa ja mistä voi puhua, että vitsi, kun se ei osaa sitä ja tätä. Pitävät vähän niinkuin kiusallaan mukana. Toivon, että tämä ei ole totta, koska se on ikävä tapa ajatella tätä asiaa, mutta väistämättä tulee sekin mieleen.

Ahti-Hallbergin toinen teoria on positiivisempi ja hän toivoo olevansa enemmän oikeassa sen suhteen.

– Ihmiset pystyvät samaistumaan häneen hirveän hyvin. Jokainen osaa varmasti ajatella, että vitsi, kun minulle annettaisiin noin monta tanssiaskelta viikossa ja se pitäisi oppia ja tulla suoraan lähetykseen esiintymään, minäkään en osaisi.