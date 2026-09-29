Johanna Puhakka kertoo, että Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan osallistuminen oli hänen henkilökohtainen unelmansa.

Näyttelijä Johanna Puhakan ja tähtiopettaja Jurijs "Jurza" Trosenkon taival Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa päättyi kolmantena parina sunnuntaina 27. syyskuuta. He kertoivat tuntemuksistaan Huomenta Suomessa tiistaina 29. syyskuuta.

– Jos saa olla ihan täysin rehellinen, niin totta kai sitä on harmissaan ja pettynyt. Matka oli mahtava, mutta kyllä se jäi vähän liian lyhyeksi. Tosi mielellään olisin vielä jatkanut. On vielä vähän pientä harmia pinnassa, mutta tämähän vaan kertoo siitä, että tämä oli minulle tärkeää. Tämä oli henkilökohtainen unelmani, Puhakka kertoo.

Trosenko ja Puhakka esittivät viime sunnuntaina hitaan valssin.MTV / Katja Tamminen