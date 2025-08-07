Ozzy Osbournen poika Jack rikkoi hiljaisuutensa: "Sydämeni on niin täynnä surua ja tuskaa"

Jack Osbourne muistelee edesmennyttä isäänsä Ozzy Osbournea Instagram-julkaisussaan.

Jack Osbourne, 39, rikkoi keskiviikkona somehiljaisuutensa isänsä, rock-legenda Ozzy Osbournen kuoleman jälkeen. Ozzy Osbourne kuoli sydänkohtaukseen 22. heinäkuuta.

Jack postasi Instagram-tililleen tunteikkaan videon, johon on sisällytetty kuvia ja videoita vuosien varrelta.

– En ole oikeastaan halunnut postata mitään isäni poismenon jälkeen. Sydämeeni on sattunut liikaa. Pidän tämän lyhyenä, koska hän todella vihasi pitkiä, sekavia puheita, Jack kirjoittaa videon yhteydessä.

– Hän oli niin monia asioita niin monille ihmisille, mutta olin niin onnekas ja siunattu saatuani olla osa hyvin pientä ryhmää, joka sai kutsua häntä isäksi. Sydämeni on niin täynnä surua ja tuskaa, mutta myös niin paljon rakkautta ja kiitollisuutta. Sain viettää 14 501 päivää tuon miehen kanssa, ja tiedän, että se on niin suuri siunaus, teksti jatkuu.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Jack siteeraa julkaisussaan kirjailija Hunter S. Thompsonin tekstiä, jonka hän sanoo kuvanneen isäänsä kaikkein parhaiten.

– Elämän ei pitäisi olla matka hautaan tarkoituksena saapua perille turvallisesti kauniissa ja hyvin säilyneessä ruumiissa... vaan liukua kylki edellä savupilvessä, täysin kuluneena ja uupuneena ja julistaa äänekkäästi: Vau! Mikä matka!

– Sellainen oli isäni. Hän eli elämäänsä täysillä. Rakastan sinua isä, Jack päättää tekstinsä.

Julkaisun kommenttikenttä on täyttynyt surunvalitteluista ja kauniista sanoista.

– Rakastamme sinua, Jack. Ja rakastimme isääsi suunnattomasti. Hän oli lahja maailmalle.

– Kauniisti sanottu. Olemme kaikki sinun ja perheesi tukena tänä aikana. Olette antaneet meille niin paljon, nyt on meidän vuoromme tehdä samoin teille.

– Lähetämme rakkautta ja rukouksia sinulle ja perheellesi.

Ozzylla on Jackin lisäksi neljä muuta lasta: Aimee, Kelly, Jessica ja Louis. Kelly, Aimee ja Jack ovat Ozzyn ja tämän lesken Sharon Osbournen lapsia, kun taas Jessican ja Louisin Ozzy sai ex-puolisonsa Thelma Rileyn kanssa.