Ozzy Osbournen terveydentila oli erittäin heikko ennen viimeistä konserttia Black Sabbathin kanssa.

Rock-legenda Ozzy Osbourne menehtyi viime heinäkuussa 76-vuotiaana sairastettuaan usean vuoden ajan Parkinsonin tautia. Osbourne nousi viimeistä kertaa konserttilavalle yhtyeensä Black Sabbathin kanssa bändin kotikaupungissa Birminghamissa vain muutama viikko ennen kuolemaansa 5. heinäkuuta.

Rokkarin perhe paljasti The Osbournes -podcastinsa 12. marraskuuta julkaistussa jaksossa, että Ozzy Osbourne oli erittäin huonossa kunnossa ennen viimeistä keikkaansa. Osbournen lapset Kelly ja Jack Osbourne sekä leski Sharon Osbourne keskustelivat podcastissaan siitä, että Osbourne oli sairaalassa kahden viikon ajan ennen viimeistä Black Sabbath -keikkaa.

– Olimme kauhuissamme siitä, että ihmiset saisivat tietää, Sharon Osbourne totesi jaksossa.

– Joten meillä oli kaikki turvallisuusjärjestelyt ja sairaala... Sairaalahenkilökunta oli uskomaton, he todella olivat.

Sairaalan henkilökunnalle oli Sharon Osbournen mukaan näytetty kuvat ja nimet niistä henkilöistä, jotka saisivat vierailla rokkarin luona. Muuten jos joku kysyisi Ozzy Osbournea, olisi henkilökunnan sanottava, ettei hän ole siellä.