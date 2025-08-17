Zelenskyin mukaan tulitauosta kieltäytyvä Venäjä vaikeuttaa pyrkimyksiä sodan lopettamiseksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan tulitauosta kieltäytyvä Venäjä vaikeuttaa pyrkimyksiä yli kolme vuotta kestäneen hyökkäyssodan lopettamiseksi.

Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Venäjän saaminen elämään rauhallisesti naapureidensa kanssa voi vaatia paljon ponnisteluja, jos maa on haluton keskeyttämään iskut Ukrainaan.

Presidentin mukaan tappamisen on päätyttävä, jotta sota saadaan loppumaan.

Zelenskyi kertoo valmistautuvansa tapaamiseensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Zelenskyin on määrä tavata Trump maanantaina Washingtonissa.