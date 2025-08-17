Ulkoministeri Valtonen kommentoi Ukrainan rauhanponnisteluja

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo keskustelleensa ukrainalaisen kollegansa kanssa.

Valtosen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomen tuki tuki Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle on "vankkumaton".

Ranska, Saksa ja Britannia järjestävät tänään videotapaamisen Ukrainaa tukevien liittolaisten kesken. Etäkokouksessa niin sanotun halukkaiden koalition maat keskustelevat rauhan saamisesta Ukrainaan.

Videotapaaminen järjestetään Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin Alaskan-kokouksen jälkimainingeissa.

Tapaamisen järjestämisestä vastaavat Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu kokoukseen.

Kokouksen aikataulusta ei vielä ole tietoa.

Zelenskyi: Venäjä vaikeuttaa asioita

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan tulitauosta kieltäytyvä Venäjä vaikeuttaa pyrkimyksiä yli kolme vuotta kestäneen hyökkäyssodan lopettamiseksi.

Zelenskyi sanoi myöhään lauantai-iltana viestipalvelu X:ssä, että Venäjän saaminen elämään rauhallisesti naapureidensa kanssa voi vaatia paljon ponnisteluja, jos maa on haluton keskeyttämään iskut Ukrainaan.

– Venäjä on torjunut lukuisat tulitaukovaatimukset eikä ole vielä päättänyt, milloin se lopettaa tappamisen. Tämä vaikeuttaa tilannetta, Zelenskyi sanoi.

– Tappamisen lopettaminen on keskeinen osa sodan lopettamista.

Zelenskyi kertoi myös valmistautuvansa tapaamiseensa Trumpin kanssa ja kiitti yhdysvaltalaispresidenttiä kutsusta. Zelenskyin määrä tavata maanantaina Trump Washingtonissa. New York Timesin mukaan tapaamiseen on kutsuttu myös Euroopan maiden johtajia.

Wall Street Journal kertoo, että kokoukseen osallistuu ainakin yksi Euroopan valtionjohtaja. Politicon lähteiden mukaan Euroopan maiden johtajat suunnittelevat, että presidentti Alexander Stubb lähetettäisiin Zelenskyin mukana Washingtoniin.

Politicon mukaan ajatuksena on, että Stubb voisi auttaa estämään Trumpin ja Zelenskyin välisen konfliktin syntymisen sekä vakuuttamaan Trumpin ottamaan Euroopan mukaan kaikkiin jatkokeskusteluihin.

Kokouksen annista ei paljoa tietoa

Trumpin ja Putinin perjantaisessa kokouksessa ei sovittu aselevosta, eikä neuvottelujen annista ainakaan kerrottu julkisuuteen juuri mitään.

Lauantain aikana eri mediat kuitenkin kertoivat virkamieslähteiden mukaan, että keskusteluissa oli puhuttu muun muassa turvatakuista Ukrainalle sekä Putinin ehdoista sodan lopettamiseksi.

Turvatakuissa olisi mukana Yhdysvallat sekä Euroopan maita, ja turvatakuut toimisivat sotilasliitto Naton viidennen artiklan kaltaisesti. Naton viidennellä artiklalla viitataan Naton kollektiiviseen puolustukseen, jos johonkin jäsenmaista hyökätään.

New York Timesin mukaan Trump kertoi Euroopan maiden johtajille kannattavansa suunnitelmaa, jonka mukaan sota voidaan lopettaa luovuttamalla Ukrainan alueita Venäjälle.

Financial Timesin mukaan Putin vaati neuvotteluissa Donetskin ja Luhanskin alueita sodan lopettamisen ehtona. Vastineeksi alueiden luovuttamisesta Putin jäädyttäisi loput etulinjasta ja pidättäytyisi uusista hyökkäyksistä. Trump kertoi vaatimuksista eteenpäin Zelenskyille ja eurooppalaisjohtajille.

