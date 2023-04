USA:n kenraali: "Ukrainan armeijalla on heikkouksia, joista en halua puhua"

Huomiota herättävästi Cavoli myönsi, että Ukrainan armeijalla on omat ongelmansa.

– Heillä (Ukrainan armeijalla) on joitain heikkouksia, joista en halua puhua julkisesti, Cavoli totesi.

Tarkemman arvion puutteen syytä ei tarvitse erityisesti arvailla. Tiedossa on, että Ukraina ja Yhdysvallat ovat Venäjän suurhyökkäyksen aikana tehneet laajaa yhteistyötä.

Yhdysvallat on tarjonnut Ukrainalle muun muassa aseapua ja tiedustelutietoa. Lisäksi maat ovat tehneet yhdessä sotapelejä, jotka ovat käytännössä yrityksiä simuloida esimerkiksi hyökkäysoperaatioita etukäteen.

Yhdysvaltain Ukrainalle antama tiedustelutieto on vuodettujen Pentagon-asiakirjojen mukaan ollut hyvin tarkkaa. Yhdysvallat on papereiden mukaan välittänyt Ukrainalle tietoa muun muassa Venäjän tarkoista hyökkäysajankohdista ja -paikoista.

Venäjä on syytöksissään katsonut, että Yhdysvallat ja muut Ukrainaa tukevat valtiot käytännössä sotivat Venäjää vastaan.

Ukrainan todennäköisenä pidetyn vastahyökkäyksen uskotaan alkavan keväällä tai alkukesästä. Sen todennäköisimpänä suuntana on pidetty Etelä-Ukrainaa.

Viime aikoina vastahyökkäyksen alkua vähän väliä julistava huhumylly on käynyt ylikierroksilla parikin kertaa.

Ensin ukrainalaisviranomainen totesi, että Ukraina on aloittanut vastahyökkäystoimien valmistelun. Tämä onnistuttiin joissain medioissakin vääntämään sellaiseen muotoon, että Ukraina on julistanut vastahyökkäyksen alkaneeksi. Äskettäin ukrainalaisjoukkojen kerrottiin tehneen pistoiskuja Dneprjoen yli, mikä niin ikään villitsi spekuloijia.

USA:n tiedustelu ennusti pattitilannetta

Yhdysvaltain tiedustelun mukaan Ukrainalla on ongelmia kasata merkittävään menestykseen kykenevät vastahyökkäysjoukot, selviää helmi-maaliskuulle päivätyistä asiakirjoista.

Julkisesti Ukrainan tukijavaltioiden johtajat ovat todenneet, että sodan pitää päättyä ehdoilla, jotka sopivat Ukrainalle. Kiova taas on todennut, että se haluaa takaisin kaikki Venäjän miehittämät alueet, mukaan lukien Krimin niemimaan.

Yhdysvallat on sanonut, että ainakin osa vuodetuista Pentagon-asiakirjoista on aitoja. Venäjän mukaan valokuvatut dokumentit osoittavat, miten vahvasti puolustusliitto Nato ja Yhdysvallat osallistuvat sotaan. Venäjä on myös väittänyt, että dokumentit saattavat olla tahallinen harhautus.