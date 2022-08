Brittitiedustelu: Venäjän aseteollisuus ei pysty toimittamaan kaikkia tilauksia – "Aseiden uskottavuus kärsinyt"

– Venäjä on pitkään pitänyt puolustusteollisuuttaan sen yhtenä tärkeimmistä vientimenestyksistä. Venäjän sotateollisuus on tällä hetkellä kuitenkin huomattavan rasituksen kohteena, brittiministeriö arvioi.

Putin siunasi sotatalouslakeja

– Kreml totesi lakiehdotuksen kuvauksessa, että niin sanottu erikoisoperaatio Ukrainassa on paljastanut puutteita. Erityisesti nämä ovat koskeneet materiaaleja, joita tarvitaan armeijan käyttämien varusteiden korjaamiseen, kirjoitti amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) heinäkuussa.