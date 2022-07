Putin siunasi Venäjän sotataloutta käynnistelevän lakipaketin – "On paljastunut puutteita"

– Kreml totesi lakiehdotuksen kuvauksessa, että niin sanottu erikoisoperaatio Ukrainassa on paljastanut puutteita. Erityisesti nämä ovat koskeneet materiaaleja, joita tarvitaan armeijan käyttämien varusteiden korjaamiseen, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).