Politico: Stubbia suunnitellaan mukaan Trumpin ja Zelenskyin kokoukseen Washingtonissa

Euroopan maiden johtajat suunnittelevat, että presidentti Alexander Stubb osallistuisi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaamiseen Washingtonissa.
Asiasta kertoo Politico lähteidensä mukaan.
Trumpin ja Zelenskyin on määrä tavata maanantaina.
Aiemmin New York Times kertoi, että Euroopan maiden johtajia on kutsuttu mukaan Trumpin ja Zelenskyin tapaamiseen. Wall Street Journalin mukaan kokoukseen osallistuu ainakin yksi Euroopan valtionjohtaja.
Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat Ukrainan sodasta perjantaina Alaskassa.