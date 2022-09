ISW: Liikekannallepanoa protestoidaan, koska Putinin puheet eivät tee Ukrainasta Natsi-Saksaa – MTV seuraa sotaa

Myös "positiivisia tuloksia" on saatu joillain alueilla, Zelenskyi väitti.

Muun muassa sotahistorioitsija Emil Kastehelmen ylläpitämän sotakartan mukaan Ukrainan on venäläislähteissä väitetty edenneen Itä-Ukrainan Lymanin kaupungin pohjoispuolella. Tietoa ei ole vahvistettu.

Lähde: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi)

Presidentti Vladimir Putin ei ole onnistunut valmistelemaan venäläisiä merkittävään sotaan, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).