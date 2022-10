MTV seuraa Ukrainan sotaa

– Donetskin alueella sijaitsevan Lymanin vapauttaminen on noussut suosituimmaksi mediassa, mutta sotilaidemme menestys ei rajoitu Lymanin kaupunkiin, Zelenskyi totesi katsauksessaan illalla.

Venäjän nykyjohto on istunut vallassa yli kaksi vuosikymmentä. On todennäköisesti turha odottaa, että meno hirveästi muuttuisi, vaikka Putinin tilalle presidentiksi tulisi joku muu nimi, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström, joka on tutkinut esimerkiksi Venäjän sotilasstrategian muutosta.